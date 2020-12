Inter Spezia streaming e diretta tv a partire dalle ore 15 di oggi domenica 20 dicembre 2020 per la 13a giornata di Serie A di calcio. Il più recente incontro tra Inter e Spezia risale all’agosto 1989, un successo 1-0 per i nerazzurri firmato da Jürgen Klinsmann nel primo turno di Coppa Italia sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L’Inter ha vinto 15 delle ultime 19 gare di Serie A contro formazioni neopromosse; completano il bilancio tre pareggi e un solo KO (settembre 2018 contro il Parma).

Dove vedere Inter Spezia Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta.

Inter Spezia non viene trasmessa in chiaro in diretta tv e Rojadirecta è illegale. Potete vedere il match di Serie A su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Live streaming Inter Spezia gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Formazioni Inter Spezia (non solo FantaCalcio):

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Nainggolan, Pinamonti, Sanchez, Vecino, Vidal.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore Italiano. Squalificati: Chabot. Indisponibili: Capradossi, Dell’Orco, Galabinov, Mattiello, Ramos, Sena, Verde, Zoet.