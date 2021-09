Vedere Sassuolo Torino Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 17 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca come anticipo della 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia arriva un Torino che domenica ha trovato i primi punti in classifica grazie al netto 4-0 conquistato in casa contro la Salernitana. le due formazioni occupano rispettivamente la nona posizione con 4 punti, e la 11esima posizione con 3 punti.

Filip Duricic è diventato il primo giocatore del Sassuolo a segnare in più partite nella stagione 2021/22 di Serie A, mentre Sasa Lukic ha fatto gol per il Torino la settimana scorsa, ed ha segnato in trasferta contro il Sassuolo durante la scorsa stagione.

Sassuolo Torino Streaming Live, probabili formazioni



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; Frattesi, M Lopez; D Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore Dionisi.

In panchina: Satalino, Pegolo, Muldur, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Kyriakopoulos, Henrique, Oddei, J Traorè, Scamacca, Defrel.

TORINO (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric. In panchina: Berisha, Gemello, Buongiorno, Djidji, Aina, Vojvoda, Pobega, Linetty, Rincon, Baselli, Pjaca, Warming.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Sassuolo Torino in TV



Sassuolo Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Sassuolo-Torino su sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Sassuolo Torino Streaming Gratis



Sassuolo Torino live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Sassuolo Torino Streaming al posto di Rojadirecta su Torinonet

