Vedere Sassuolo-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per aprire la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la quarta (su 19 a disposizione) del girone di ritorno. Il Sassuolo di Alessio Dionisi cercherà di fermare la corsa allo scudetto della capolista Napoli che ha 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda. All’andata è stato un 4-0 a favore del Napoli con tripletta di Victor Osimhen e goal di Kvaratskhelia. Di seguito formazioni e info per vedere Sassuolo-Napoli streaming e tv.

Solo una delle cinque partite casalinghe del Sassuolo contro le squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica l’ha visto segnare più di due gol.

Sassuolo-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Victor Osimhen ha realizzato quattro gol contro il Sassuolo in Serie A, contro nessun’altra formazione ha segnato di più nel torneo (al pari di Udinese, Spezia e Sampdoria); le quattro reti del classe ’98 contro i neroverdi sono però tutte arrivate allo stadio Maradona, inclusa la sua unica tripletta nei maggiori cinque campionati europei (lo scorso 29 ottobre).

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt, Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Pegolo, Russo, Ferrari, Romagna, Obiang, Henrique, Ceide, D’Andrea, Alvarez, Defrel. Indisponibili: Muldur, Toljan, Berardi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Thorstvedt, Tressoldi, Laurienté.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Mario Rui, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Elmas, Lozano, Simeone. Indisponibili: Raspadori. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kim.

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Galetto e Tolfo. Quarto uomo: Orsato. VAE: Doveri. Assistente VAR: Banti.

Sassuolo-Napoli in TV Live



Sassuolo-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Sassuolo-Napoli su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Sassuolo-Napoli Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Sassuolo-Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Victor Osimhen (una rete in media ogni 124 minuti) è il terzo giocatore con la miglior media minuti/gol in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Cristiano Ronaldo (una marcatura ogni 104 minuti) e Ronaldo (un centro ogni 117).

Dove vedere la partita Sassuolo-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sassuolo-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.