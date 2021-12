Vedere Sassuolo-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 01/12/2021 sui canali digitali: si gioca per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. La capolista, reduce dal netto 4-0 contro la Lazio, fa visita ai neroverdi nel turno infrasettimanale. La squadra di Dionisi ha già battuto Juventus e Milan, entrambe in trasferta. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 italiane di questa sera.

Sassuolo-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; Frattesi, M Lopez, Herroui; D Berardi, Defrel, Raspadori. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Henrique, Boga, J Traore, Oddei, Scamacca. Indisponibili: Romagna, Obiang, Djuricic, Goldaniga. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens.

Allenatore Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Manolas, Demme, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Anguissa, Osimhen, Zanoli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Alassio e Liberti. Quarto Uomo: Di Martino. VAR: Nasca. AVAR: De Meo.

Sassuolo-Napoli in TV



Sassuolo-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Sassuolo-Napoli su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Francesco Guidolin al commento tecnico.

Sassuolo-Napoli Streaming Gratis



Sassuolo-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Sassuolo-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sassuolo-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.