Sassuolo Milan streaming e diretta tv a partire dalle ore 15 di oggi domenica 20 dicembre 2020 per la 13a giornata di Serie A di calcio. Il Milan cerca la vittoria sul campo del Sassuolo, per mantenere la vetta della classifica e ritrovare il successo dopo i due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa. Contro però troverà la formazione di De Zerbi, intenzionata a mantenere la propria posizione europea in classifica. Il Milan è la squadra che conta più marcatori nati dall’1/1/1999 in poi in questo campionato, ben cinque: Kalulu, Hauge, Díaz, Leão e Saelemaekers.

Dove vedere Sassuolo Milan Streaming e Diretta TV invece di Rojadirecta.

Sassuolo Milan non viene trasmessa in chiaro in diretta tv e Rojadirecta è illegale. Potete vedere il match di Serie A su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Live streaming Sassuolo Milan gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Formazioni Sassuolo Milan e non solo FantaCalcio:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Locatelli. Indisponibili: Ricci, Romagna.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Kjaer, Rebic.