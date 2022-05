Dove vedere Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria Streaming, le partite di oggi di Serie A

Chi vincerà lo scudetto 2021-2022: Milan o Inter? Cala il sipario sul campionato di Serie A con le ultime cinque partite di oggi domenica 22 maggio. Milan e Inter, a distanza, si giocano lo scudetto. I rossoneri di Pioli (avanti di due punti sull’Inter) sono impegnati a Reggio Emilia con il Sassuolo e i nerazzurri di Inzaghi a San Siro con la Sampdoria. Da ricordare che c’è anche il capitolo salvezza: la Salernitana, in casa con l’Udinese, e il Cagliari, ospite del Venezia, si giocano la permanenza in A. Scopriamo di seguito dove vedere Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria Streaming e diretta tv.

Sassuolo-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Un’attesa lunga 11 anni. A Reggio Emilia, nella città del Tricolore, il Milan si gioca lo scudetto contro il Sassuolo. Ai rossoneri basta un pareggio grazie al vantaggio negli scontri diretti con l’Inter. Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan:

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Rogerio, Peluso, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Henrique, Oddei, Djuricic, Ciervo, Defrel.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Romagnoli, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Doveri di Roma. Assistenti: Bindoni e Imperiale. Quarto uomo: Piccinini. Var: Aureliano. Assistente Var: Mariani.

Inter-Sampdoria Streaming Live, probabili formazioni

In contemporanea alla gara del Milan, a San Siro l’Inter giocherà contro la Sampdoria. I nerazzurri devono battere la Sampdoria e sperare in una sconfitta dei rossoneri a Reggio Emilia. Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, J Correa. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, Darmian, Dimarco, D’Ambrosio, Gosens, Vecino, Gagliardini, Vidal, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Yoshida, Augello; Vieira; Candreva, Thorsby, Rincon, Sabiri; Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Magnani, Murru, Somma, Trimboli, Damsgaard, Sensi, Askildsen, Yepes, Caputo, Di Stefano.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Preti e Giallatini. IV Uomo: Pezzuti. VAR: Irrati. Assistente VAR: Meraviglia.

Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria in TV

Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, i clienti dovranno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria Streaming al posto di Rojadirecta Online su Internet

Come possibili alternative per vedere Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria streaming, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.