Sassuolo Juventus Live Streaming Diretta Gratis è possibile oggi 12 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 36a giornata di Serie A allo stadio MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio nell’Emilia. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 56 punti e la Juventus che invece è al 5° posto in classifica con 69 punti.

Vigilia animata non solo per la possibile esclusione della Juve dalla Champions League, ma anche dalle parole di Gigi Buffon (stasera in campo nella formazione titolare), che darà l’addio definitivo alla squadra a fine stagione: “Siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga il disturbo”.

Come vedere Sassuolo Juventus in Diretta TV

Sassuolo Juventus in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite).

Sassuolo Juventus Streaming Live, le formazioni in diretta

Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. All. De Zerbi. A disposizione: Pegolo, Ayhan, Chiriches, Rogerio, Toljan, Lopez, Bourabia, Caputo, Djuricic, Haraslin, Oddei, Defrel.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Dybala. All. Pirlo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Ramsey, McKennie, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski, Morata, Felix Correia.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Sassuolo Juventus Streaming Gratis Live



Sassuolo Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Dove vedere la partita Sassuolo Juventus Streaming al posto di Rojadirecta Live sul web



Come possibili alternative per vedere Sassuolo Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.