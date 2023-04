Vedere Sassuolo-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 16 aprile 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. La Juventus sfida il Sassuolo al Mapei Stadium dopo la sconfitta contro la Lazio. La squadra di Allegri (44 punti) cerca di avvicinarsi alla zona Europa League in questa 30a giornata di Serie A, sfruttando anche la sconfitta dell’Inter contro il Monza di ieri (0-1). Il Sassuolo, reduce da una sola vittoria nelle ultime due partite, si trova al 13° posto in classifica con 37 punti. Di seguito formazioni e info per vedere Sassuolo-Juventus streaming e tv.

Statistica in evidenza: le trasferte della Juventus in campionato hanno visto appena due gol segnati nei primi 15 minuti, un record basso in campionato.

Sassuolo-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Il giovane calciatore Tommaso Barbieri della Juventus potrebbe avere una grande opportunità stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Barbieri è considerato uno dei migliori talenti della Next Gen ed ha già debuttato nella squadra principale della Juventus, incluso un breve impiego nella Champions League contro il PSG. Oggi, potrebbe avere una chance per dimostrare il suo valore.

Il centrocampista francese Adrien Rabiot (Juventus), dopo un inizio altalenante, si è guadagnato il soprannome di “Cavallo pazzo” per le sue abilità di corsa in avanti, che ha dimostrato di gradire. Nonostante il suo futuro sia ancora incerto, Rabiot è diventato un punto fermo nella squadra bianconera.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurientè. Allenatore Dionisi. In panchina: Pegolo, Marchizza, Ferrari, Muldur, Toljan, Obiang, Thorstvedt, Harroui, Defrel, Alvarez, Ceide. Indisponibili: Berardi. Squalificati: nessuno.

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Soulè; Vlahovic. Allenatore Allegri. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Locatelli, pogba, Miretti, Cuadrado, Di Maria, Chiesa, Milik, Iling Jr.

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Kaio Jorge. Squalificati: Alex Sandro.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini. Assistenti: Tegoni-Di Monte. IV uomo: Meraviglia. VAR: Marini. Assistente VAR: Abisso.

Sassuolo-Juventus Live in TV



Il match tra Sassuolo-Juventus sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Adrien Rabiot è vicino a entrare nella storia della Juventus come centrocampista con più gol segnati in una singola stagione di Serie A esclusi i rigori. Attualmente ha segnato otto gol e può eguagliare il record di Pavel Nedved, Claudio Marchisio, Sami Khedira e Arturo Vidal. La telecronaca del match su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Sassuolo-Juventus Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Sassuolo-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Il Sassuolo ha un giocatore in forma, Armand Laurienté, che ha segnato tre dei suoi quattro gol casalinghi nei primi minuti delle partite. La Juventus potrebbe dover fare a meno del portiere titolare, Wojciech Szczęsny, che è stato ritirato per problemi al petto e potrebbe essere sostituito da Mattia Perin. Tuttavia, Perin ha perso la maggior parte dei suoi ultimi scontri con il Sassuolo. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Sassuolo-Juventus Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Sassuolo-Juventus, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. L’unico successo ottenuto dal Sassuolo in casa contro la Juventus risale al 2015, quando i neroverdi vinsero 1-0 grazie alla punizione di Nicola Sansone. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.

L’ultima volta di Sassuolo-Juventus

Il 25/04/2022 si è giocato l’ultima volta allo Stadio MAPEI Stadium – Città del Tricolore (Reggio nell’Emilia). Dopo il vantaggio di Raspadori al 39′ è iniziata la rimonta della Vecchia Signora: al 45′ pareggia Dybala e all’88esimo Moise Kean riceve palla in area e con grande reattività infila il pallone rasoterra al centro della porta, regalando la vittoria ai Bianconeri.