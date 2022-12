Vedere Sassuolo-Inter Streaming Gratis On-line oggi giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 17:00 italiane. Ultima partta amichevole per i nerazzurri di Inzaghi per l’anno 2022 e prima di rituffarsi nella Serie A. Dopo il successo per 2-0 contro la Reggina, al Mapei Stadium la formazione di Simone Inzaghi affronteranno il Sassuolo prima della ripresa degli impegni ufficiali del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli.

Sassuolo-Inter in TV

Sassuolo-Inter in tv con il servizio digitale di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (nuumero 251).

Sassuolo-Inter Live Streaming, probabili formazioni

Su(visibile anche sulle piattaforme Sky o DAZN) come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dal Mapei Stadium in attesa del fischio d’inizio della sfida. Al termine del match gli approfondimenti e le interviste.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Matheus Henrique, Frattesi; Barardi, Traorè, Laurienté; Pinamonti. Allenatore Alessio Dionisi.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi.

Sassuolo-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta italiano



Sassuolo-Inter live streaming gratis per gli abbonati su SkyGo, servizio raggiungibile da pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi anche smart tv.

Dove vedere la partita Sassuolo-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sassuolo-Inter, potresti provare a cercare su Google, Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Ci sarebbe anche il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” ma come saprai è stato oscurato perchè considerato non legale. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.