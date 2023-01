Vedere Sampdoria-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita è valida per la 17a giornata di Serie A. L’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A ha visto il Napoli uscire vincente 1-0, in casa, nell’ultima stagione. Andrea Petagna ha segnato il solo gol per il Napoli al minuto 43. Il Napoli ha vinto contro la Sampdoria arrivando a 7 successi consecutivi, da febbraio 2019. Il napoli ha battuto in aggregato la Sampdoria 18-3 durante la serie di vittorie.

Appuntamento alle ore 18:00 quindi per vedere Sampdoria-Napoli streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Il talismano del Napoli per numero di gol è Victor Osimhen, che ha segnato 9 reti, incluse 3 marcature sullo 0-0. È primo in classifica cannonieri nel 2022/2023.

Sampdoria-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Verre, Augello; Gabbiadini, Lammers. Allenaore Stankovic. Squalificati: Amione. Indisponibili: Conti, De Luca, Pussetto, Quagliarella, Winks.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Manolo Gabbiadini, Filip Djuricic e Tommaso Augello hanno guidato le prestazioni della Sampdoria in questa stagione. Gabbiadini e Djuricic condividono la guida della squadra con 2 gol, seguiti da Augello (1).

Sampdoria-Napoli in Live TV



Sampdoria-Napoli in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Sampdoria-Napoli in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Sampdoria-Napoli sarà commentato in telecronaca da Riccardo Mancini con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Il Napoli, sconfitto a Milano contro l’Inter, non inizia un anno solare in Serie A con due ko nelle prime due partite di gennaio dal 2020, quando dopo aver perso 3-1 proprio contro l’Inter, perse anche con la Lazio (e nella terza con la Fiorentina).

Sampdoria-Napoli Streaming Gratis Live



Sampdoria-Napoli live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Sampdoria-Napoli inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

La Sampdoria non ha ancora vinto in gare interne in Serie A in questa stagione, con 2 pareggi e 6 sconfitte in 8 partite di fronte al proprio pubblico. La Sampdoria tenterà di porre fine an una striscia di 8 gare casalinghe senza successi (V0 N2 P6) iniziata nell’agosto 2022 contro l’Atalanta. Con 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in trasferta, il Napoli sta vivendo un buon momento di forma lontano da casa in questo campionato.

Dove vedere la partita Sampdoria-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Il Napoli ha segnato 47 gol nelle ultime 18 gare contro la Sampdoria nel massimo campionato, una media di 2.6 a incontro. Nelle ultime 10 stagioni di Serie A, solo una sfida ha visto una squadra realizzare in media più reti contro una singola avversaria (min. 10 incroci): sempre il Napoli, ma contro il Bologna (2.8, mentre a 2.6 anche il Napoli v Lazio).

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.