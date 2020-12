Napoli Sampdoria live streaming. 11a giornata di Serie A: si gicoa alle 15 di oggi domenica 13 dicembre allo stadio “Diego Armando Maradona”. L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha segnato sette gol contro la Sampdoria: solamente contro Cagliari (10) e Bologna (11) ha fatto meglio in Serie A. Tre di queste reti sono arrivate nelle due sfide dello scorso campionato. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Napoli Sampdoria streaming live e diretta tv.

Dove vedere Napoli Sampdoria live streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Napoli Sampdoria in diretta tv sul digitale di Sky Sport (Canale 253 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro. Partita e post partita visibile su Sky Go (link skygo.sky.it) tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni di Napoli Sampdoria.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà lascritta con gli

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Malcuit, Osimhen, Hysaj, Rrahmani.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; A Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bereszynski, Gabbiadini, Keita Balde.

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha giocato 34 partite e segnato 11 gol (10 dei quali in casa) con la maglia del Napoli in Serie A; da quando ha lasciato i partenopei nel 2010/11 ha realizzato sette reti contro questa squadra, più di ogni altro giocatore nel periodo.