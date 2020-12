Sampdoria Milan streaming e diretta tv invece di Rojadirecta. Tra le squadre contro cui Fabio Quagliarella della Sampdoria non ha mai segnato in partite casalinghe, il Milan è quella affrontata più volte in Serie A (14 match interni e zero gol). Si gioca alle 20:45 di oggi domenica 6 dicembre: di seguito come e dove vedere in tv e in diretta streaming Sampdoria Milan.

Qualora andasse a segno anche al Ferraris il Milan stabilirebbe la propria striscia record di partite consecutive a segno nella storia della Serie A, ben 30, superando quella di 29 che era stata realizzata nel periodo fra il 1972 e il 1973. Il Milan non ha mai perso nelle 17 partite in cui Franck Kessié ha segnato in Serie A, vincendo ben 15 volte – sono 19 le reti complessive del centrocampista classe ’96 con i rossoneri in campionato.

Dove vedere Sampdoria Milan streaming live e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Sampdoria Milan in diretta tv grazie a Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale

terrestre) e(numero 251 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini; Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Keita Balde.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Kjaer, Leao.