Dove vedere il Derby della Lanterna Sampdoria-Genoa streaming e diretta tv. Senza tifosi, si gioca allo stadio Ferraris del capoluogo ligure oggi primo novembre 2020 alle ore 20:45. Ranieri dovrebbe recuperare Candreva, ma probabilmente solo per la panchina. Si dovrebbe andare dunque verso una conferma della squadra che ha battuto l’Atalanta, con Ramirez alle spalle di Quagliarella in attacco. Maran perde per infortunio Zappacosta e Shomurodov (rispettivamente lesione al retto femorale e problema al flessore). Problemi anche per Bani e Pellegrini, che però potrebbero farcela per il derby. In attacco probabile conferma per la coppia Pandev-Pjaca.

SAMPDORIA-GENOA Streaming Gratis al posto di Rojadirecta, dove vedere Il Derby della Lanterna in Internet

Sampdoria Genoa sarà trasmessa in

con(canale 201 del satellite),(canale 202 del satellite) e(canale 251 del satellite).

Sampdoria Genoa sarà disponibile in streaming live sul sito internet di SkyGo (link > https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita di calcio non verrà trasmessa in chiaro.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link > https://www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.