Vedere Salisburgo-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Grande occasione di vittoria e di qualificazione alla Champions League per l'Inter, che in Austria vuole vincere sul Salisburgo. Per Simone Inzaghi il precedente parla chiaro: vittoria a San Siro lo scorso 24 ottobre con un risultato finale di 2-1 firmato Sanchez e Calhanoglu (su rigore), con in mezzo la rete del momentaneo 1-1 ad opera di Gloukh.

Salisburgo-Inter in TV



Salisburgo-Inter in tv con Amazon Prime Video. Per vedere la partita sarà necessario, tramite abbonamento oppure attivando un mese gratuito di prova, scaricare l’app della piattaforma su qualsiasi televisore abilitato al servizio. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 8 novembre 2023. Telecronaca a cura di Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Karim Konaté si è preparato a questa partita segnando una doppietta per il Salisburgo lo scorso fine settimana, ma ancora sta cercando il suo primo gol in assoluto in Champions League

Salisburgo-Inter Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Salisburgo-Inter live streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video, dunque su qualsiasi dispositivo mobile come pc, smartphone o tablet.

In questo caso si potrà accedere al sito ufficiale oppure scaricare l’app, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento o attivato un mese gratis di prova.

Amazon offrirà la possibilità di vedere Salisburgo-Inter gratis per i nuovi abbonati a Prime. Dopo 30 giorni di prova gratuita, sarà possibile decidere se sottoscrivere un abbonamento o meno.

Lautaro Martínez non è nuovo a segnare nelle partite continentali, e potrebbe essere felice di giocare in trasferta, visto che otto dei suoi 11 gol con l’Inter in Champions League sono arrivati fuori casa, incluso l’ultimo gol di questo tipo nel corso di questa stagione.

Salisburgo-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Tra gli austriaci spazio a Dedic, reduce dal turno di riposo andato in scena nell’ultimo match di campionato. Ulmer terzino sinistro, Terzic ancora acciaccato. In mezzo alla difesa Baidoo e non Solet. Gloukh, autore di un goal all’andata, alle spalle del duo composto da Simic e Konaté.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Gourna-Douarth, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. Allenatore: Struber.

A disposizione in panchina: Mantl, Krumrey, Morgalla, Capaldo, Diambou, Fernando, Forson, Ratkov, Nene.

Qualche cambio per Inzaghi rispetto alla sfida di Bergamo: Dumfries è in dubbio, a destra potrebbe spostarsi Darmian con Bisseck a completare il terzetto difensivo. Come annunciato da Inzaghi giocherà Frattesi con Mkhitaryan a supporto di Calhanoglu in mediana, con Carlos Augusto chiamato a far rifiatare Dimarco a sinistra. Davanti possibile panchina per Lautaro: Sanchez partner di Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Dumfries, Dimarco, Asllani, Sensi, Klaassen, Barella, Arnautovic, Martinez.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda).

Come vedere Salisburgo-Inter Streaming al posto di “HesGoal TV” su Internet

