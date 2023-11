Vedere Salernitana-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile sabato 4 novembre 2023 alle ore 15:00 italiane sui canali digitali. 11a giornata di Serie A: Salernitana ultima in classifica con 4 punti e alla ricerca della sua prima vittoria in campionato, Napoli quinto con 18 punti, arriva dal pareggio interno contro il Milan (2-2 in rimonta). Scopriamo insieme le formazioni e dove vedere Salernitana-Napoli live streaming e diretta tv online.

La Salernitana si sta preparando per il Derby della Campania senza ancora aver ottenuto la sua prima vittoria stagionale in Serie A. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Genoa la settimana scorsa, la squadra non è riuscita a segnare per la sesta volta in dieci partite di campionato. L’allenatore Filippo Inzaghi si è reso conto del compito difficile che lo attende dopo aver preso il posto di Paulo Sousa ad ottobre. La squadra campana non è riuscita a mantenere la porta inviolata in nessuna partita di questa stagione e l’ultima volta che ha segnato per prima e ha vinto una partita in Serie A risale a maggio. Inoltre, la squadra non è stata in vantaggio in nessuna partita dopo la trasferta contro la Roma ad agosto. La Salernitana ha subito il maggior numero di gol dopo il 75° minuto in Serie A finora, con otto gol subiti.

Salernitana-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa, Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia, Tchaouna. Allenatore Filippo Inzaghi.

A disposizione in panchina: Costil, Bradaric, Bronn, Lovato, Sambia, Kastanos, Legowski, Martegani, Cabral, Stewart, Botheim, Ikwuemesi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Gyomber. Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, D’Avino, Juan Jesus, mario Rui, Zanoli, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lidstrom, Cajuste, Simeone. Inidsponibili: Osimhen. Squalificati: Natan. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Liberti-Colarossi. IV uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Longo.

Boulaye Dia ha segnato una doppietta nell’ultima partita casalinga della Salernitana contro il Cagliari, ed ha fermato per qualche giorno i festeggiamenti del Napoli per il titolo durante la scorsa stagione segnando il gol del pareggio nel finale ad aprile allo Stadio Diego Armando Maradona.

Giacomo Raspadori si è sicuramente fatto valere in assenza di Victor Osimhen, ed è stato coinvolto in tre gol in altrettante partite (2 gol, 1 assist), ma non ha mai segnato contro la Salernitana nonostante non abbia mai perso in tre scontri diretti in carriera (1 vittoria, 2 pareggi).

