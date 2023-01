Vedere Salernitana-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali: si gioca per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, l’ultima del girone di andata. La capolista Napoli (47 punti, 9 in più del Milan secondo) giocherà il derby campano contro la Salernitana allo stadio Arechi di Salerno, dopo essere stata fatta fuori clamorosamente dalla Cremonese in Coppa Italia. Altrettanto clamoroso l’8-2 subito rimediato dai granata a Bergamo. Di seguito formazioni e info per vedere la partita.

Il Napoli ha vinto sei degli ultimi sette derby campani di Serie A giocati in trasferta (1N), collezionando sei clean sheets in questo parziale (Avellino, Benevento e Salernitana le squadre affrontate).

Salernitana-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Pirola; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bronn, Fazio, Maggiore, Mazzocchi, Sepe.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Salernitana-Napoli in TV Live



Salernitana-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Salernitana-Napoli sarà affidata a Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini.

Salernitana-Napoli Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Salernitana-Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Salernitana-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Salernitana-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.