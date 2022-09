Vedere Salernitana-Lecce Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca in apertura della 7a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio Arechi di Salerno. Krzysztof Piątek ha segnato l’ultimo gol della Salernitana (10a in classifica con 7 punti), ed ha segnato cinque gol nelle sue due partite precedenti contro il Lecce. Per quanto riguarda la squadra ospite (17esima posizione con soli 3 punti in classifica), Lorenzo Colombo ha segnato l’unico gol in trasferta in Serie A. Contro il Napoli, dove ha anche sbagliato un rigore, ha segnato ed è stato espulso, il tutto durante il primo tempo.

Salernitana-Lecce Streaming Live, probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Daniliuc; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Sambia, Kastanos, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Pirola, Bonazzoli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni (squalificato, in panchina Del Rosso). A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Gallo, Tuia, Umtiti, Bistrovic, Blin, Helgason, Colombo, Listkowski, Strefezza, Oudin, Rodriguez.

ARBITRO: Doveri di Roma.

Salernitana-Lecce in TV



Salernitana-Lecce in diretta tv con DAZN. Il match verrà trasmesso in diretta e in co-esclusiva anche su Sky grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Tonny Vilhena è il secondo giocatore di questa Serie A ad aver iniziato più sequenze su azione terminate con un tiro (nove), dietro solo a Stanislav Lobotka (13) – tuttavia nessuna di queste nove sequenze è terminata con un gol della Salernitana.

Salernitana-Lecce Streaming Gratis



Salernitana-Lecce streaming live gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. A pagamento per tutti con NOW. Il pre-partita di Salernitana-Lecce inizia 30 minuti prima del match e dopo la partita ci saranno gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

I primi gol con una squadra italiana di Krzysztof Piatek sono arrivati contro il Lecce, con un poker firmato nei primi 37 minuti di gioco in una gara di Coppa Italia disputata con il Genoa l’11 agosto 2018 – in totale ha realizzato cinque marcature in due sfide contro i pugliesi (l’ultima con il Milan in Serie A nell’ottobre 2019).

Dove vedere la partita Salernitana-Lecce Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Salernitana-Lecce, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il Lecce ha in rosa il giocatore che ha effettuato più respinte difensive (32 per Federico Baschirotto) e il secondo che ha registrato più contrasti (Morten Hjulmand con 21, dietro solo a Bryan Cristante con 22) in questa Serie A.