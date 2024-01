Vedere Salernitana-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 7 gennaio 2024 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. La Juventus affronta la Salernitana nell’ultimo match del girone d’andata. I bianconeri devono vincere per rimanere a -2 dalla capolista Inter. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Federico Chiesa, ma è in una serie positiva di quattordici partite senza sconfitte. La Salernitana, invece, sta mostrando segni di ripresa dopo un inizio difficile e ha ottenuto buoni risultati nelle ultime partite. Di seguito formazioni e info per vedere Salernitana-Juventus streaming e tv.

Statistica in evidenza: La Juventus è la squadra contro cui la Salernitana ha mancato più volte l’appuntamento con il gol in Serie A (sei); inoltre, in otto sfide contro i bianconeri i campani hanno realizzato solamente tre reti, subendone in totale 14.

Salernitana-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

La Juventus, nonostante le numerose assenze, cerca di rispondere alla vittoria dell’Inter per concludere il girone d’andata a -2 dalla capolista. Allegri teme che l’euforia possa essere un problema per i bianconeri. Non bisogna sottovalutare la partita contro l’ultima in classifica, poiché la formazione avversaria sarà diversa rispetto alle precedenti partite.

La Juventus affronterà la Salernitana con alcune modifiche nella formazione. La vittoria è fondamentale per mantenere vive le speranze di vincere lo scudetto. La Salernitana ha dimostrato di poter competere contro le grandi squadre, vincendo contro la Lazio e pareggiando contro il Milan. L’obiettivo è mantenere la serie positiva e rimanere in lotta per la salvezza. Il morale è alto e l’Arechi sarà gremito di tifosi. La Salernitana dovrà fare i conti con diverse assenze, ma cercherà comunque di disputare una grande partita. I veterani saranno fondamentali per guidare la squadra.

La Juventus perde un altro giocatore importante, Federico Chiesa, a causa di un infortunio al ginocchio. Non potrà partecipare alla partita contro la Salernitana. Allegri ha a disposizione solo tre attaccanti per la partita, Vlahovic, Yildiz e Milik.

In difesa ci sarà Bremer. Cambiaso non può unirsi alla squadra a causa di una febbre.

Salernitana (4-4-2): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Tchaouna, Maggiore, Legowski, Candreva; Simy, Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi. A disposizione in panchina: Ochoa, Fiorillo, Bronn, Lovato, Sambia, Martegani, Botheim, Stewart. Indisponibili: Fiorillo V (Espulsione), Kastanos G (Infortunato), Pirola L (Infortunato).

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Iling, Miretti, Nonge, Milik. Indisponibili: Alex Sandro (Infortunio muscolare), De Sciglio M (Infortunio al ginocchio), Fagioli N (Squalificato), Locatelli M (Somma di Ammonizioni), Pogba P (Doping).

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Imperiale-Bresmes. Quarto Uomo: Di Marco. VAR: Valeri. Assistente VAR: Dionisi.

Salernitana-Juventus Live in TV

Il match tra Salernitana-Juventus sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. La dirigenza juventina sembra aver convinto il difensore portoghese Tiago Djalò a trasferirsi a Torino, nonostante l’Inter sembrasse inizialmente in vantaggio. Djalò è vicino a un trasferimento immediato alla Juventus, tornando così in Serie A dopo una breve parentesi con il Milan. Il Lille accetterà un’offerta a basso costo per evitare di perderlo gratuitamente. L’accordo prevede una spesa di due milioni di euro più bonus. La Juve dovrà vendere per completare l’operazione, con Ranocchia che andrà al Palermo.

Salernitana-Juventus Streaming Gratis Live Online



Il match Salernitana-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. Chukwubuikem Ikwuemesi ha segnato tre gol con la Salernitana, incluso il gol iniziale nella partita di giovedì sera. Adrien Rabiot è stato determinante per la Juventus, segnando il gol decisivo contro la Roma e contribuendo a tre gol nelle sue ultime quattro partite in Serie A. Tuttavia, è anche noto per la sua mancanza di disciplina, avendo ricevuto un cartellino giallo nelle sue ultime due sfide dirette in Serie A. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Salernitana-Juventus Streaming Live Club

Per vedere la partita Salernitana-Juventus, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Adrien Rabiot è il centrocampista della Serie A ad aver segnato più gol in tutte le competizioni a partire dall’inizio della scorsa stagione (14, prima del turno di Coppa Italia) – inoltre il francese ha realizzato nove reti nel 2023 in tutte le competizioni, suo record personale in un singolo anno solare con la maglia di un club dei maggiori cinque campionati europei. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.