Vedere Salernitana-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 7 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca in chiusura della 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la seconda (su 19 a disposizione) del girone di ritorno. Bremer ha segnato due gol contro la Salernitana in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio. Tra queste è inclusa la sua unica marcatura con la maglia della Juventus in campionato, nella sfida d’andata dello scorso 11 settembre e terminata 2-2. Di seguito formazioni e info per vedere Salernitana-Juventus streaming e tv.

Perfetto equilibrio in tre precedenti tra Salernitana e Juventus in casa dei campani in Serie A: un successo per parte e un pareggio. La gara più recente risale al 30 novembre 2021 (vittoria bianconera 0-2 con gol di Dybala e Morata).

Salernitana-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Boulaye Dia della Salernitana ha fatto gol ed assist durante la recente vittoria contro il Lecce, contribuendo a quattro gol in tre presenze in SA (2 gol, 2 assist). Il gol decisivo per la vittoria della Juventus contro la Lazio è stato siglato da Gleison Bremer, che ha anche segnato il primo gol della sua squadra durante lo scontro diretto inverso.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia; Bronn, Troost Ekong, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. Allenatore Nicola. A disposizione in panchina: Sepe, Daniliuc, Pirola, Lovato, Bohinen, Crnigoj, Botheim, Kastanos, Valencia, Bonazzoli. Indisponibili: Fazio, Gyomber, Maggiore, Mazzocchi.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Miretti, Soulé, Iling Junior, Chiesa, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Pogba.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Margani-Cipressa. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Doveri. Assistente VAR: Paterna.

Salernitana-Juventus in TV Live



Salernitana-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Salernitana-Juventus su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico della gara sarà di Andrea Stramaccioni.

Salernitana-Juventus Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Salernitana-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Le due squadre hanno pareggiato 2-2 nell’ultimo confronto in Serie A, a settembre. Antonio Candreva, Krzysztof Piatek hanno segnato per la Salernitana. Bremer, Leonardo Bonucci hanno segnato per la Juventus.

Dove vedere la partita Salernitana-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Salernitana-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.