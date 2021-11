Vedere Salernitana-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 30 novembre 2021 sui canali digitali: si gioca per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A. Teatro della sfida lo Stadio Arechi (Salerno). Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 italiane.

Precedenti? C’è un dato piuttosto curioso a proposito del rendimento della Juve nel fortino granata: i bianconeri, a Salerno, oltre a non aver mai vinto non sono mai riusciti a segnare nemmeno un goal: 0-0 nel 1948, 1-0 per i padroni di casa nel 1999 grazie alla rete del futuro bianconero Marco Di Vaio. Quando invece si è giocato a Torino i tre punti sono sempre finiti nelle mani della Vecchia Signora.

Salernitana-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Zortea; L Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ranieri; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Colantuono. Squalificati: nessuno. Indisponibili: M Coulibaly, Kastanos, Strandberg, Ruggeri, Russo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Paulo Dybala, Kean.

Salernitana-Juventus in TV



Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiesa, Danilo, De Sciglio, McKennie, Ramsey.

Salernitana-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Salernitana-Juventus Streaming Gratis



Salernitana-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Salernitana-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Salernitana-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.