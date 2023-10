Vedere Salernitana-Inter Streaming Gratis On-line è possibile sabato 30 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Salernitana affronta l’Inter allo stadio Arechi questa sera. Entrambe le squadre cercano una vittoria: la Salernitana per superare la crisi dopo la sconfitta contro l’Empoli, mentre l’Inter vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro il Sassuolo e prepararsi per la partita di Champions contro il Benfica. L’arbitro della partita sarà Rosario Abisso, con la tecnologia Var in dotazione. Di seguito formazioni e info per vedere Salernitana-Inter streaming e tv.

Salernitana-Inter probabili formazioni

Salernitana (3-5-2-): Ochoa, Daniluic, Gyomber, Pirola; Kastanos, Martegani, Bohinen, Legowsky, Bradaric; Dia, Cabral. Allenatore Sousa.

A disposizione in panchina: Costil, Fazio, Lovato, Sambia, Mazzocchi, Maggiore, Tchaouna, Stewart, Botheim. Indisponibili: Coulibaly, Candreva. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Inter (3-5-2): Sommer, Acerbi, De Vrij, Pavard; Carlos Augusto, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Sanchez, Thuram. Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Darmian, Dimarco, Stankovic, Asllani, Agoume, Mkhitaryan, Sarr, Martinez. Indipsonibili: Arnautovic, Cuadrado, Frattesi, Sensi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Vivenzi-Garzelli. 4° Uomo: Manganiello. VAR: Irrati. Assistente VAR: Serra.

Salernitana-Inter Live in TV

Salernitana-Inter sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili, e sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Salernitana-Inter Streaming Live Gratis



Salernitana-Inter in diretta streaming gratuita (per gli abbonati al posto di Rojadirecta) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) scaricabile su device portatili come smartphone e tablet, oltre che con SkyGo e Now, piattaforme di servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, smart tv etc. È importante sapere che “Salernitana-Inter Rojadirecta On-Line” non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere Salernitana-Inter Streaming: opzioni Alternative Online



Per vedere la partita Salernitana-Inter, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno con l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sui principali siti sportivi online.