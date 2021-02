Roma Verona Streaming Diretta. Il posticipo della 20a giornata di Serie A è Roma-Verona, partita che, specialmente all’andata, lasciò una lunga scia di polemiche per un episodio controverso che regalò il successo agli scaligeri. Dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, la Roma è tornata al successo contro lo Spezia sabato scorso: un pirotecnico 4-3 suggellato da Lorenzo Pellegrini, autore del goal decisivo allo scadere. Il Verona è reduce dai tre punti prestigiosi ottenuti al ‘Bentegodi’ contro il Napoli, dando di fatto inizio alla crisi partenopea: rimonta firmata Dimarco, Barak e Zaccagni, in risposta al vantaggio fulmineo di Lozano dopo pochissimi secondi dal calcio d’avvio.

Roma Verona Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Roma Verona in diretta tv alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 31 gennaio 2021 su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Telecronaca Riccardo Gentile, commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Roma Verona Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), la piattaforma di streaming video che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline che però in Italia non sono legali.

Le probabili formazioni di Roma Verona

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Borja Mayoral. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dzeko, Pedro, Zaniolo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore Juric. Squalificati: Magnani. Indisponibili: Benassi, Ruegg, Sturaro, Veloso, Vieira.