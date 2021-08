Vedere Roma-Trabzonspor Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 26 agosto 2021 alle ore 19:00 italiane. Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma la partita di ritorno dei playoff di Conference League. Si parte dal 2-1 conquistato dalla Roma in Turchia nella gara d’andata. Per passare il turno nei tempi regolamentari, la Roma deve vincere o pareggiare. In caso di vittoria del Trabzonspor con un goal di scarto, indipendentemente dal risultato visto che non valgono doppio le reti in trasferta, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Andiamo a scoprire formazioni e dove vedere Roma-Trabzonspor streaming e tv.

Diretta Roma-Trabzonspor Streaming, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Shomurodov. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Reynolds, Cristante, Villar, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy, Mayoral, Abraham, Bove, Zalewski

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ie, Hugo, Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

Allenatore Abdullah Mucib Avcı. A disposizione in panchina: Akbulut, Akpinar, Genc, Gunduz, Kardesler, Koybasi, Malli, Parmak, Sari, Trondsen, Turkmen, Cornelius.

Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB).

Come vedere Roma-Trabzonspor Streaming Online al posto di Rojadirecta

Roma-Trabzonspor in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Dove vedere la partita Roma-Trabzonspor su Internet invece di Rojadirecta

Roma-Trabzonspor video streaming gratis con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Roma-Trabzonspor quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Roma-Trabzonspor, non ce ne sono. Ci sarebbe il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.