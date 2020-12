Roma Torino streaming e diretta tv. La Roma potrebbe tenere la porta inviolata per quattro gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2014 – dall’altra parte potrebbe anche restare a secco per due incontri consecutivi di campionato in casa per la prima volta dal maggio 2007. Il Torino ha subito almeno due gol in 19 gare nel 2020: solo nel 2017 (20) ha fatto peggio. Si gioca oggi stasera 17 dicembre alle ore 20:45 Roma Torino per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-20209. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Roma Torino.

Dove vedere Roma Torino streaming e diretta tv.

Roma Torino in diretta tv su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale numero 251 del satellite).

La partita non viene trasmessae nemmeno su DAZN.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Roma Torino streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Le probabili formazioni di Roma Torino.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Cristante. Indisponibili: Mancini, Pastore, Santon, Zaniolo.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Verdi.