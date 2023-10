Vedere Roma-Servette Streaming Gratis Online è possibile oggi giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali. La vittoria contro il Frosinone ha rassicurato la squadra, che adesso vuole continuare a vincere per aumentare la propria fiducia. La sfida contro il Servette, secondo incontro del gruppo G in Europa League, arriva nel momento opportuno. La formazione svizzera ha iniziato la stagione in modo altalenante e ha perso 2-0 contro lo Slavia Praga. Se vincessero, la squadra di Mourinho resterebbe in testa al girone e sarebbe pronta per l’incontro di campionato contro il Cagliari. Scopriamo insieme le formazioni, dove vedere Roma-Servette streaming tv e quali sono le possibili alternative online.

Roma-Servette Streaming, le formazioni in diretta

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore Foti (Mourinho squalificato).

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Celik, Pellegrini, Pagano, El Shaarawy, Dybala, Pisilli, Mannini, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Llorente, Renato Sanches, Smalling. Squlificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

SERVETTE (4-4-2): Frick Bolla, Rouiller, Severin, Tsunemoto; Antunes, Cognat, Douline, Stevanovic; Crivelli, Bedia.

A disposizione in panchina: Mall, Besson, Guillemenot, Henchoz, Vouilloz, Kutesa, Mazokou, Ondoua, Dimba Lele, Ouattara, Touati, Jarell. Indisponibili: Magnin. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Allenatore Weiler.

Arbitro: Pajac (Croazia).

Roma-Servette in TV

Roma-Servette in tv oggi giovedì 5 ottobre 2023 con inizio alle ore 21:00 italiane con le immagini in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, su DAZN e sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Roma-Servette Rojadirecta TV non si potrà vedere perchè considerata illegale in Italia. Stefano Borghi commenterà le immagini del match in diretta per DAZN, mentre su Sky saranno presenti Riccardo Gentile e Luca Marchegiani per la telecronaca.

Dove vedere Roma-Servette Streaming Online

Roma-Servette streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La partita non sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) oppure in streaming sul relativo sito.

Roma-Servette Streaming Gratis alternativa su Internet

