Vedere Roma-Nizza Streaming Gratis On-line sarà possibile alle 20:00 di questa sera sabato 23 luglio 2022. Dopo le partite della Juventus (ha giocato all’alba contro il Chivas negli States) e dell’Inter (impegnata a Leans in Francia con inizio alle 18:30), sarà la volta della formazione giallorossa a scendere in campo per giocare l’ultimo test amichevole in Portogallo: la Roma di Mourinho contro il Nizza di Favre.

Cresce ovviamente l’attesa per vedere scendere in campo Paulo Dybala, ma l’argentino che però potrebbe rimanere a riposo fino al suo esordio contro il Tottenham. I francesi non hanno ottenuto nessuna vittoria nella pre-season: per ora sono arrivati un pareggio con il Cercle Brugge e due sconfitte contro Benfica e Fulham.

Roma-Nizza in TV

Roma-Nizza in tv con il servizio di DAZN utilizzando l’app presente nelle smart tv o collegando la propria televisione a console per videogiochi o Google Chromecast. La telecronaca in diretta di Edoardo Testoni, commento tecnico di Alessandro Budel, avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 20 italiane di oggi sabato 23 luglio 2022. Si gioca presso l’impianto dell’Estadio Municipal di Albufeira in Portogallo

Roma-Nizza Streaming Live, probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Tripi, Spinazzola, Vina, Veretout, Faticanti, Ivkovic, El Shaarawy, Dybala, Volpato, Perez, Felix, Shomurodov. Allenatore: José Mourinho.

Nizza (4-4-2): Bouhlendi; Atal, Daniliuc, Nahounou, Lotomba; Bouanani, Lemina, Trouillet, Belahydane, Brahimi, Mauricet. A disposizione in panchina: Bulka, Bard, Mendy, Todibo, Dante, Boudaoui, Schneiderlin, Rosario, Traore, Da Cunha, Gouiri, Delor. Allenatore: Lucien Favre.

Roma-Nizza Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Roma-Nizza live streaming gratis per gli abbonati su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Roma-Nizza Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Roma-Nizza, potresti provare a cercare su Google, Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Ci sarebbe anche il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” ma come saprai è stato oscurato perchè considerato non legale. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.