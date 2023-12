Vedere Roma-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile sabato 23 dicembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN al posto di Rojadirecta TV. Roma e Napoli si sfidano per il quarto posto in classifica. La Roma viene da una sconfitta contro il Bologna, mentre il Napoli ha vinto contro il Cagliari ma ha perso in Coppa Italia contro il Frosinone. L’ultima volta che si sono affrontate, il Napoli ha vinto sia in casa che in trasferta.

Il Napoli è la squadra che ha eseguito più dribbling nella Serie A, ma è anche quella che è stata superata più volte in dribbling dagli avversari. Tuttavia, la Roma ha tentato meno finte rispetto alle altre squadre menzionate.

Roma-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

Mourinho recupera Lukaku e Zalewski per il prossimo match, mentre Mancini sarà presente nonostante le sue difficoltà. Belotti giocherà in attacco. Mazzarri recupera Anguissa e Zielinski, ma Elmas e Olivera sono ancora fuori. Lindstrom è infortunato e Contini è influenzato. C’è un dubbio tra Juan Jesus e Natan in difesa, ma Natan è favorito.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Bove, Pagano, Renato Sanches, Belotti, Azmoun. Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Kumbulla, Smalling. Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Idasiak, Gollini, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Elmas, Lindstrom, Olivera. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Guardalinee: Di Iorio-Tolfo. IV uomo: La Penna. VAR: Irrati. Assistente VAR: Giua.

Roma-Napoli in TV



Roma-Napoli in diretta tv con DAZN. Telecronaca affidata alle voci di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere la partita di calcio anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese. La Roma non ha vinto le ultime tredici sfide contro squadre nelle prime cinque posizioni, ottenendo quattro pareggi e nove sconfitte. Il Napoli di Mazzarri ha giocato tre partite contro squadre nelle prime cinque posizioni, vincendone una e perdendone due.

Roma-Napoli Streaming Gratis



Roma-Napoli live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Si potrà utilizzare l’apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Nel campionato italiano del 2023, l’Inter ha vinto più partite in casa rispetto alla Roma, che si è invece distinta per il maggior numero di gol segnati in casa dopo l’Atalanta. La squadra capitolina ha inoltre tenuto più volte la porta inviolata in casa rispetto a qualsiasi altra squadra, insieme al Bologna.

Il pre-partita di Roma-Napoli inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Roma-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Roma-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. La Roma non è riuscita a segnare in nessuna delle ultime tre partite casalinghe contro il Napoli in Serie A. L’ultima volta che ha affrontato il Napoli più volte di seguito in casa senza segnare risale al periodo tra il 1973 e il 1980, quando si sono disputate sette partite senza gol. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Potete seguire Roma-Napoli in diretta con cronaca e risultato live sul sito online della Gazzetta dello Sport.