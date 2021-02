Roma Milan Streaming Diretta Gratis. Big Match della 24a giornata di Serie A: si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 28 febbraio 2021. Direzione affidata all’arbitro Marco Guida. Non è certo un periodo positivo in campionato per il Milan, sconfitto nel Derby contro l’Inter e ora scavalcato nettamente in classifica dai cugini. Per rinascere e rimanere in corsa per lo scudetto c’è il big match contro la Roma all’Olimpico, decisa però ad avvicinare gli stessi rossoneri in classifica. Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Roma Milan streaming gratis?

Roma Milan formazioni



ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo Pellegrini, Mkhitaryan; B Mayoral.

Allenatore Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Roma Milan Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Roma Milan in diretta tv alle ore 20:45 ITA di oggi domenia 28 febbraio 2021 Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Roma Milan Streaming gratis per gli abbonati Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline Gratis che però in Italia non sono legali.