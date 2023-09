Vedere Roma-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 1° Settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali.

Questa sera c’è già un big match di Serie A: per la 3a giornata del girone di andata si gioca Roma-Milan. La Roma, dopo un pareggio e una sconfitta, cerca ancora la prima vittoria, ma è motivata dall’arrivo di Romelu Lukaku. Il Milan arriva all’Olimpico da capolista, con due vittorie grazie ai nuovi acquisti estivi, tra cui spicca Pulisic. E nel frattempo Giroud è già capocannoniere con 3 gol. Di seguito formazioni e info per vedere Roma-Milan streaming e tv.

Roma-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Houssem Aouar ha segnato il suo primo gol con la Roma, mentre Olivier Giroud ha segnato in tutte le sue ultime cinque partite di Serie A. Questa è la sequenza più lunga di Giroud di partite consecutive in cui ha segnato in uno dei principali campionati europei dopo la sua sequenza di sei partite consecutive con l’Arsenal nella Premier League nel 2015.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. Allenatore José Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Spinazzola, Celik, Paredes, Bove, Pagano, Pisilli, Azmoun, Dybala, Lukaku. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Sanches. Squalificati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor. Indisponibili: Bennacer. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini. Guardaline: Meli-Alassio. IV Uomo: Massa. VAR: Irrati. Assistente VAR: Di Vuolo.

Roma-Milan Live in TV

Il match tra Roma-Milan sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Sarà la coppia composta da Pierluigi Pardo e Emanuele Giaccherini a commentare le immagini di Roma-Milan per DAZN.

Roma-Milan Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Roma-Milan in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Roma-Milan Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Roma-Milan, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.