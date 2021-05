Roma Manchester United Streaming Gratis invece di Rojadirecta. Gara di ritorno delle semifinali di Europa League: si riparte dal 6-2 subito dai giallorossi all’Old Trafford. I giallorossi devono vincere con almeno 4 goal di scarto sugli inglesi per superare il turno, mentre ai Red Devils basta anche perdere con un passivo inferiore a 4 goal. In caso di 6-2 per la Roma si disputerebbero i tempi supplementari e, qualora non fossero sufficienti per designare un vincitore, si batterebbero i calci di rigore.

La semifinale di ritorno di Europa League, Roma-Manchester United, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

Roma Manchester United Streaming Gratis invece di Rojadirecta: partita Europa League in chiaro TV8?

Vedere Roma Manchester United Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 6 maggio 2021 alle ore 21:00 italiane. La visione della partita di ritorno delle semifinali di Europa League sarà messa a disposizione da Sky con i canali con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Roma Manchester United video live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La partita non sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) e quindi nemmeno in streaming sul relativo sito.

Dove vedere Roma Manchester United Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Roma Manchester United abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Roma Manchester United Streaming, le formazioni

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore Solskjær.