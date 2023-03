Vedere Roma-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 5 marzo 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la sesta (su 19 a disposizione) del girone di ritorno. Attesissima la sfida tra i due campioni del mondo Paulo Dybala e Angel Di Maria!

Questa settimana è stata difficile per la Roma: è stata la prima squadra della Serie A ad essere sconfitta dalla Cremonese (2-1). La tensione fuori dal campo è aumentata ulteriormente quando José Mourinho è stato espulso in seguito a un litigio con il quarto uomo, minacciando un’azione legale. Ciò ha messo in ombra la preparazione della squadra prima della visita della Juventus all’Olimpico. Mourinho ha provato a deviare la pressione, ma la sua squalifica iniziale per due partite è stata poi sospesa. Quindi sarà regolarmente in campo questa sera.

Roma-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



La Roma ha tuttavia la possibilità di conquistare una posizione tra le prime quattro per la prima volta dal 2017/18, dato che i giallorossi hanno vinto a zero tutte e quattro le ultime partite casalinghe di campionato. La Juventus, che ha 15 punti in meno per una penalizzazione e sta attendendo l’esito del ricorso presentato al CONI, ha realizzato benissimo le ultime partite nonostante le avversità. Per tornare tra le prime quattro, la Vecchia Signora deve però recuperare almeno dieci punti prima di questo turno. Il morale è alto per la squadra di Allegri visto che hanno ottenuto sei vittorie ‘a zero’ nelle ultime sette trasferte di campionato, rendendo la loro trasferta nella capitale italiana una

possibilità reale.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Darboe.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti.

Roma-Juventus in TV Live



Roma-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky.

Roma-Juventus Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Roma-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La Juventus ha fatto bene nell’ultima gara contro La Roma, rimanendo senza sconfitte nelle ultime 5 sfide (V3 N2 P0). La Roma è alla ricerca della prima vittoria da agosto 2020 in questa sfida. La Juventus ha battuto in aggregato la Roma 10-6 durante la serie di imbattibilità.

Dove vedere la partita Roma-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Paulo Dybala e Abraham hanno catturato l’attenzione con le loro prestazioni per la Roma in questa stagione. Dybala è il giocatore della squadra con più gol (8), con 3 di queste reti che sono state sullo 0-0. Quasi allo stesso livello Abraham, che ha realizzato 6 gol. Come possibili alternative per vedere Roma-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.