Vedere Roma-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 6 maggio 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali, subito dopo streaming Milan-Lazio. La Roma è senza vittorie da tre partite di fila e ha perso la speranza di finire tra le prime quattro della classifica. L’allenatore José Mourinho ha continuato a criticare gli arbitri e i suoi giocatori hanno sopportato il peso delle sue frustrazioni. Tuttavia, la Roma ha mostrato solidità difensiva nelle partite casalinghe e ha vinto otto delle ultime dieci partite allo Stadio Olimpico. L’Inter, che potrebbe perdere due scontri diretti consecutivi in campionato, arriva alla partita con quattro vittorie consecutive e l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro. L’Inter sembra ben messa per vincere, avendo evitato la sconfitta nelle ultime cinque trasferte contro la Roma allo Stadio Olimpico. Di seguito formazioni e info per vedere Roma-Inter streaming e tv.

Statistica in evidenza: L’Inter ha battuto la Roma 75 volte in Serie A, il maggior numero di vittorie contro qualsiasi altra squadra. Hanno anche pareggiato 54 volte e la Roma ha vinto 50 volte.

Roma-Inter Streaming Live, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: Celik. Indisponibili: Belotti, El Shaarawy, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, Gosens, Skriniar.

Roma-Inter Live in TV

Roma-Inter sarà visibile in tempo reale su smart tv con DAZN. Saranno Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni i due telecronisti incaricati da DAZN per commentare l’incontro tra Roma e Inter. Gli spettatori che hanno l’abbonamento ‘Zona DAZN’ su Sky potranno guardare la gara anche sul canale 214 di Sky.

Roma-Inter streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it), sui dispositivi mobili, quali PC, smartphone, tablet tramite app o comunque con dispositivi mobili autorizzati. A pagamento per tutti c’è NOW sempre di Sky. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La Roma ha la possibilità di vincere sia il match di ritorno che quello d’andata contro l’Inter per la terza volta nella storia della Serie A, con il sistema dei tre punti a vittoria. Questo è già successo nel 2016/17 con Luciano Spalletti come allenatore e nel 1994/95 con Carlo Mazzone alla guida. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Il Tribunale di Milano ha vietato l’accesso al sito Rojadirecta Live in Italia, rendendolo illegale. Questo impedirà agli utenti italiani di vedere partite di calcio e altri eventi sportivi in diretta attraverso il sito, incluso la partita Roma-Inter. Non ci sono alternative disponibili per gli appassionati di sport italiani che utilizzavano Rojadirecta per la visione di eventi sportivi in diretta. In sostanza, Rojadirecta non è più una scelta per gli appassionati di sport italiani.

La Roma sta avendo un rendimento negativo tra le prime sette squadre in classifica. Ha ottenuto solo nove punti, ha segnato solo nove reti e ha perso sei partite. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web di TuttoSport.