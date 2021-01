Roma Inter diretta streaming link. Si gioca alle ore 12:30 di oggi domenica 10 gennaio 2021 per la 17a giornata di Serie A. La Roma ha segnato almeno tre gol nel primo tempo in tre partite di questo campionato, inclusa la più recente: l’ultima stagione in cui i giallorossi ci sono riusciti in più gare risale al 1999/00 (quattro). L’Inter è la squadra che vanta il primato sia nei gol sugli sviluppi di corner (sette), che di testa (otto) in questo campionato: situazioni di gioco da cui è nata la rete di Stefan de Vrij nell’ultima gara, contro la Sampdoria.

Roma Inter Diretta TV

Roma Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Roma Inter Streaming Gratis Online



La telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi.

Sarà possibile vedere Roma Inter streaming online mediante DAZN (link www.dazn.com), sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Roma Inter probabili Formazioni.

Arturo Vidal ha segnato il 23% dei suoi gol in Serie A contro squadre della Capitale: quattro sigilli sia contro Roma che Lazio (8 su 35). Tuttavia, il centrocampista dell’Inter non ha ancora marcature all’attivo nel torneo in corso, dopo che ne aveva messe a segno almeno sette in ogni sua precedente stagione di Serie A. Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Fazio, Mirante, Pedro, Santon, Zaniolo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Pinamonti, Vecino.