Vedere Roma-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 10 dicembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Roma (24 punti) si prepara ad affrontare la Fiorentina con l’obiettivo di confermare il quarto posto in Champions League a scapito del Napoli battuto dalla Juventus a Torino. La Fiorentina (23 punti) arriva a Roma dopo una vittoria convincente contro la Salernitana e cerca di dimostrarsi all’altezza ancora una volta contro una grande squadra con la meta di superare il Napoli (sopra di un solo punto) al quinto posto in classifica. Di seguito formazioni e info per vedere Roma-Fiorentina streaming e tv.

Roma-Fiorentina: le probabili formazioni

Mou ha dei dubbi sugli esterni e opta per Kristensen e Zalewski, mentre a centrocampo gioca Pellegrini. Italiano schiera i titolari, con Beltran in attacco e Nico Gonzalez favorito su Kouamé. Sottil viene confermato.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Zalewski, El Shaarawi, Bove, Aouar, Pagano, Renato Sanches, Belotti, Azmoun. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mancini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltram.

A disposizione in panchina: Christensen, Vannucchi, Parisi, Ranieri, Mina, Pierozzi, Mandragora, Maxime Lopez, Barak, Infantino, Nzola, Sottil, Ikoné, Brekalo. Indisponibili: Castrovilli, Dodò. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Rapuano (Rimini). Guardalinee: L Rossi e C Rossi. IV Uomo: Maresca. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Dionisi.

Roma-Fiorentina Live in TV

Il match tra Roma-Fiorentina sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca di Pierluigi Pardo, con commento tecnico a cura di Dario Marcolin.

Roma-Fiorentina Streaming Gratis Live al posto di Rojadirecta Online



Il match Roma-Fiorentina sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Dove vedere la partita Roma-Fiorentina Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Roma-Fiorentina, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.