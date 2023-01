Vedere Roma-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 15 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23. I giallorossi inseguono il quarto posto e una vittoria contro la viola permetterebbe alla squadra di Mourinho di restare in scia dell’Inter e non perdere terreno su Lazio e Atalanta.

Nelle ultime sei gare, la Roma ha vinto 2 volte, pareggiato 3 partite e perso in 1 occasione. La Fiorentina, dall’altra parte, ha vinto 4 volte, pareggiato in 1 occasione e perso 1 partita nel periodo. Andiamo a leggere adesso le formazioni e dove vedere Roma-Fiorentina Streaming Gratis Live invece di Rojadirecta Online.

Roma-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni



Roma (3-4-2-1): Rui Patrico; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Paulo Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Vina, Matic, Spinazzola, Camara, Tahirovic, Bove, Belotti, Shomurodov, EI Shaarawy, Solbakken, Volpato. Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Wijnaldum. Squalificati: Ibanez. Diffidati: Cristante, Mancini.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Kouamè.

Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Gollini, Cerofolini, Terzic, Venuti, Ranieri, Krastev, Kayode, Bianco, Amatucci, Barak, Castrovilli, Jovic, Distefano. Indisponibili: Cabral, Mandragora, Quarta, Saponara, Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mandragora.

Arbitro: Giua (Olbia). Assistenti: Bindoni e Prenna. IV uomo: Maresca. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

La Roma ha vinto otto delle ultime 10 partite (1N, 1P) disputate contro la Fiorentina, all’Olimpico, in campionato, segnando 25 reti nel periodo (2.5 di media a match).

Roma-Fiorentina in TV Live



Roma-Fiorentina in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Roma-Fiorentina sarà affidata a Edoardo Testoni col commento tecnico di Simone Tiribocchi.

La Fiorentina non ha vinto alcuna delle ultime 13 sfide (3N, 10P) di Serie A giocate contro formazioni della regione Lazio nel girone d’andata, perdendo tutte le sette più recenti.

Roma-Fiorentina Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Roma-Fiorentina live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Antonín Barak ha segnato un gol in entrambe le ultime due sfide contro la Roma in Serie A, dopo che era rimasto a secco di reti in tutte le prime sei partite contro i giallorossi nel torneo. Dopo il gol al Meazza contro il Milan, lo scorso 13 novembre, il classe ’94 potrebbe andare a bersaglio in almeno due trasferte di fila per la seconda volta in Serie A, dopo le tre, tra settembre e ottobre 2021, con il Verona.

Dove vedere la partita Roma-Fiorentina Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Roma-Fiorentina, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Andrea Belotti ha realizzato cinque gol contro la Fiorentina in campionato, tra i quali una doppietta nel febbraio 2017, con il Torino; tuttavia, il classe ’93 non segna da 16 match di Serie A e non ha mai fatto peggio in carriera nel torneo (16 anche tra febbraio e maggio 2015 con il Palermo).