Vedere Roma-Feyenoord Streaming Gratis On-line è possibile stasera alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca la Finale della prima edizione della Conference League presso lo stadio Arena Kombetare di Tirana (Albania). In semifinale la formazione del “Special One” José Mourinho ha eliminato il Leicester, mentre la squadra olandese allenata da Slot ha superato l’ostacolo Marsiglia. Un unico precedente nelle coppe tra le due squadre risale all’Europa League 2014/2015, quando la Roma eliminñ il Feyenoord ai sedicesimi di finale. Dopo l’1-1 dell’Olimpico, i giallorossi vinsero 2-1 in Olanda con reti di Ljajic e Gervinho.

Roma-Feyenoord in TV

Roma-Feyenoord in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Roma-Feyenoord in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Roma-Feyenoord Streaming Live, probabili formazioni

Finaletrasmessa da TV8, al numero 8 del digitale terrestre.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

FEYENOORD (4-2-3-1): Bulow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. Allenatore: Slot. A disposizione in panchina: Marciano, Cojocaru, Pedersen, Sandler, Skogen, Hendrix, Toornstra, Jahanbakhsh, Linssen, Walemark. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Malacia.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu e Artene (Romania). Quarto uomo: Scharer (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Dingert e Dankert (Germania).

Roma-Feyenoord Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Roma-Feyenoord live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Roma-Feyenoord streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. Streaming gratis anche sul sito ufficiale di TV8.

Dove vedere la partita Roma-Feyenoord Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Non ci sono alternative legali per vedere Roma-Feyenoord, anche se alcuni internauti rischiano pubblicando estemporanee dirette streaming con Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure attraverso il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online”: situazioni che possiamo trovare in internet ma che non sono ammesse dalla legge se chi trasmette non è in regola con i diritti televisivi. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.