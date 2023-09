Vedere Roma-Empoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 17 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Allo stadio Olimpico della Capitale i tifosi giallorossi verranno l’esordio della coppia d’attacco Dybala-Lukaku. Di seguito formazioni e info per vedere Roma-Empoli streaming e tv.

Romelu Lukaku ha dimostrato una prestazione straordinaria contro l’Empoli, contribuendo a tre gol in soli 104 minuti di gioco. Il suo rapporto di partecipazione ai gol è di un gol ogni 35 minuti, un risultato senza precedenti per l’attaccante della Roma contro una singola squadra avversaria in Serie A.

Roma-Empoli Streaming Live, probabili formazioni



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp,Celik, Aouar, Sanches, Pagano, Zalewski, Belotti, Azmoun, EI Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

EMPOLI (4-3-3): Beisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore Zanetti.

A disposizione in panchina: Perisan, Stubljar, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Grassi, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Bastoni, Ismajli. Indisponibili: Caprile e Maldini. Squalificati: nessuna. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Assistenti: Tolfo e Massara. IV uomo: Colombo. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Miele.

Roma-Empoli in TV Live



Roma-Empoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky.

Roma-Empoli Streaming Gratis Live



Roma-Empoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Roma-Empoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Roma-Empoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.