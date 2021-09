Vedere Roma CSKA Sofia Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21 italiane sui canali digitali di Sky e Dazn: si gioca allo stadio Olimpico di Roma. La Roma esordisce nel Gruppo C della fase a gironi della Conference League, la nuova coppa organizzata dalla Uefa. I giallorossi. dopo aver superato il turno preliminare battendo il Trabzonspor, adesso sono alle prese con i gironi. Di questo girone fanno parte anche Bodo Glimt e Zorya. Scopriamo dove vedere Roma-CSKA Sofia streaming e tv.

Roma CSKA Sofia Streaming Live, probabili formazioni



Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Viña, Cristante, Villar, Zaniolo, Mkhitaryan, Abraham, Borja Mayoral.

Cska Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Donchev; Carey, Muhar, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut. Allenatore Mladenov.

A disposizione in panchina: Evtimov, Bozhev, Galabov, Mazikou, Varela, Krastev.

Arbitro: Nyberg (Svezia). Assistenti: Beigi e Söderqvist. Quarto uomo: Wolf.

Roma CSKA Sofia in TV



Roma CSKA Sofia in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Le voci della partita su DAZN saranno Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. Su Sky la telecronaca sarà di Riccardo Gentile.

Roma CSKA Sofia Streaming Gratis



Roma CSKA Sofia live streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Dove vedere la partita Roma CSKA Sofia Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Roma CSKA Sofia, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.