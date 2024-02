Vedere Roma-Cagliari Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 5 febbraio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Si gioca in chiusura della 23a giornata di Serie A TIM stagione 2023/24, allo Stadio Olimpico della capitale.

La 23ª giornata di Serie A si conclude con la partita tra Roma e Cagliari. Roma ha ottenuto due vittorie consecutive sotto la guida di De Rossi, il nuovo allenatore, mentre il Cagliari si trova in zona retrocessione dopo una sconfitta. Nella partita di andata, la Roma ha vinto 4-1 con gol di Aouar, Lukaku, Belotti e Nandez.

Roma-Cagliari Streaming Live, probabili formazioni oltre il FantaCalcio



Angelino potrebbe partire dall’inizio al posto di Kristenzen, Baldanzi invece dovrebbe andare in panchina. Per il resto De Rossi conferma l’undici delle ultime sfide con Renato Sanches convocato per la panchina. Ranieri valuta di lanciare dal primo minuto l’esperto Mina appena arrivato dalla Fiorentina. Panchina per Gaetano e Viola dietro a Petagna. Out Sulemana, voli permettendo ci sarà Luvumbo reduce dalla Coppa d’Africa.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Huijsen, Celik, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Bove, Baldanzi, Joao Costa.

Allenatore: Daniele De Rossi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Jankto, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri.

A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Augello, Hatzidiakos, Mina, Obert, Di Pardo, Deiola, Gaetano, Lapadula, Luvumbo, Pavoletti.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Valeriani-Pagliardini. Quarto Uomo: Rapuano. VAR: Abisso. Assistente VAR: Aureliano.

Roma-Cagliari in TV



Roma-Cagliari da vedere sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251).

Roma-Cagliari Streaming Live



Roma-Cagliari live streaming gratis per gli abbonati con DAZN, SkyGo e NOW. Il pre-partita di Roma-Cagliari inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere Roma-Cagliari Streaming in alternativa su Internet

Non ci sono altre alternative per vedere Roma-Cagliari: le trasmissioni Video YouTube, Facebook Live-Stream, TikTok e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV sono considerate in Italia se non autorizzate. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.