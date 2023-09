Vedere Napoli-Udinese Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Si gioca allo stadio Maradona davanti a un pubblico gremito. L’Udinese potrebbe evitare la sconfitta per la seconda volta consecutiva contro il Napoli in campionato, cosa che non accade da febbraio 2013 a settembre 2014. Il Napoli è settimo in classifica con 8 punti, in grave ritardo dalla vetta e con non pochi problemi interni che vanno dalla crisi con Osimhen alla ben più grave situazione del Presidente De Laurentiis accusato di Frode in Bilancio e plusvalenze fittizie o gonfiate sull’acquisto dell’attaccante nigeriano. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Udinese streaming e tv.

Napoli-Udinese Streaming Live, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia. A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, Elmas, Gaetano, Cajuste, Zerbin, Simeone, Lindstrom, Raspadori.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Success, Lucca. Allenatore: Sottil. A disposizione in panchina: Okoye, Malusà, Guessand, Ferreira, Camara, Zarraga, Thauvin, Aké, Pafundi.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

Napoli-Udinese Live in TV

Il match tra Napoli-Udinese sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Napoli-Udinese in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere Napoli-Udinese Streaming Online



Per vedere la partita Napoli-Udinese, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sui principali siti sportivi online.