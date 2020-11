Lazio Udinese streaming gratis link. Si gioca alle 12:30 di oggi domenica 29 novembre 2020 per questa sfida valida per il nono turno di Serie A. La Lazio è la squadra che ha ricevuto più cartellini in questo campionato (26: 25 gialli, un rosso), mentre solo Napoli (8) e Roma (10) ne contano meno dell’Udinese (13, tutti gialli). Ai biancocelesti viene estratto un cartellino contro ogni 3.8 falli, il rapporto più basso nel torneo in corso. L’Udinese è la squadra che ha tentato più cross su azione in questo campionato (147, in media 18 a match), tuttavia solo uno di questi si è trasformato in assist – hanno fatto peggio solo Benevento e Genoa, con zero.

Diretta Lazio Udinese Live: le probabili formazioni.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Proto, Vavro, Muriqi.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Okaka. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Prodl, Lasagna, Mandragora.