Vedere Lazio-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Lazio, allenata da Sarri, cerca di raggiungere la zona Europa contro la squadra di Italiano nella 10ª giornata di Serie A. Dopo un inizio difficile, la Lazio ha ottenuto due vittorie consecutive e si trova al 9º posto in classifica. Sarri deve fare a meno di alcuni giocatori per infortunio e potrebbe far riposare Luis Alberto. Dall’altra parte, la Fiorentina ha problemi sulla fascia destra e cerca di confermarsi dopo la sconfitta contro l’Empoli. Di seguito formazioni e info per vedere Lazio-Fiorentina streaming e tv.

Nicolás González sta avendo un ottimo inizio di stagione, segnando cinque gol in sole otto partite. Se segnerà un gol nella sua prossima partita, raggiungerà il numero di gol segnati nell’intero campionato scorso. Inoltre, ha segnato anche nella sua unica partita da titolare contro la Lazio.

Lazio-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni

Sarri deve affrontare diversi problemi di formazione a causa di infortuni e prestazioni deludenti. Casale è infortunato e verrà sostituito da Patric, mentre Hysaj e Lazzari si contendono il posto sulla fascia. Guendouzi sembra essere la scelta preferita nel centrocampo, mentre Immobile viene relegato in panchina dopo una brutta partita. Italiano ha anche da gestire l’infortunio di Kayode e la mancanza di giocatori disponibili sulla destra. I giovani Pierozzi e Comuzzo vengono considerati come alternative. Ikoné e Beltran sembrano essere i preferiti sulla trequarti, mentre Mina fa il suo ritorno tra i convocati.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagli. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Rovella, Guendouzi, Basic, Isaksen, Immobile, Pedro. Indisponibili: Casale. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. Allenatore Vincenzo Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Ranieri, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Maxime Lopez, Amatucci, Mandragora, Infantino, Barak, Sottil, Nzola, Brekalo, Kouamé. Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kayode. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

La Fiorentina ha ottenuto la percentuale di gol più alta nella Serie A durante le prime nove partite. Solo la Lazio nella stagione 2021/22 ha ottenuto risultati migliori nel massimo campionato italiano da quando Opta raccoglie queste informazioni.

Lazio-Fiorentina Live in TV

Lazio-Fiorentina in diretta TV su DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La sfida sarà trasmessa anche sui canali 472, 482, 473 e 483 del digitale terrestre.

Lazio-Fiorentina Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Lazio-Fiorentina sarà trasmesso in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it). Entrambe le piattaforme offrono numerosi servizi on-demand per vedere le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Dove vedere la partita Lazio-Fiorentina Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Nemmeno per la partita tra Lazio-Fiorentina è possibile utilizzare il raccoglitore di links Rojadirecta, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport.