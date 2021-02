Juventus-Roma Streaming Gratis al posto di TarjetaRojaOnline, dove vederla in Diretta TV Oggi 6 Febbraio 2021

Juventus Roma Streaming Diretta Gratis. Seconda giornata del girone di ritorno di Serie A (turno 21): si giocherà allo Stadium oggi sabato 6 febbraio 2021 alle ore 18:oo italiane. Match a porte chiuse. Sono stati segnati 3 o più gol in ciascuna delle ultime 6 gare della Roma e anche nelle ultime 6 gare esterne della Roma. La Juventus ha trovato il gol nella prima frazione di gioco in tutte le ultime 4 partite. Nelle ultime 4 partite che hanno visto opposte Juventus e Roma almeno due giocatori hanno segnato la loro prima rete. Sono stati segnati più gol nel corso del primo tempo in 7 delle ultime 10 sfide fra Juventus e Roma. Non ti sembrano numeri interessanti per fare qualche scommessa e vedere Juve-Roma streaming gratis?

Le probabili formazioni di Juventus Roma

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Squalificati: Bentancur. Indisponibili: Paulo Dybala, Ramsey.

Roma (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan. Allenatore Fonseca. Squalificati: Lo Pellegrini. Indisponibili: Pedro, Smalling, Zaniolo, El Shaarawy.

Juventus Roma Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Juventus Roma in diretta tv alle ore 18:00 di oggi sabato 6 febbraio 2021 con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Juventus Roma Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline Gratis che però in Italia non sono legali.