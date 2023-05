Vedere Inter-Sassuolo Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 13 maggio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali, subito dopo streaming Spezia-Milan. A San Siro si sfidano l’Inter di Simone Inzaghi e il Sassuolo di Alessio Dionisi. L’Inter cerca di conquistare punti per la rimonta verso un posto in Champions League, mentre il Sassuolo cerca di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi. Inzaghi ha vinto quattro partite di fila, mentre Dionisi ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite. L’Inter ha vinto 9 delle 19 partite giocate contro il Sassuolo e ha vinto l’incontro di andata grazie a una doppietta di Edin Dzeko. Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Sassuolo streaming e tv.

Statistica in evidenza: L’Inter ha avuto difficoltà nelle ultime sette partite (2 pareggi, 4 sconfitte) giocate contro il Sassuolo al Meazza in Serie A. Hanno vinto solo una volta, grazie ai gol di Lukaku e Lautaro Martínez nell’aprile 2021, e hanno subito gol in sei delle sette partite.

Inter-Sassuolo Streaming Live, probabili formazioni

Inzaghi fa turnover nella partita contro il Sassuolo, dando spazio ai giocatori meno utilizzati. Bastoni riposa in difesa, mentre Lukaku e Correa non giocano in attacco. Ci sono opportunità per Bellanova e Gagliardini, mentre Pinamonti torna in campo. Tressoldi sostituisce Ferrari in difesa, mentre Muldur parte dalla panchina.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, A Bastoni, Darmian, Dumfries, Gosens, Zanotti, Asllani, Barella, Calhanoglu, Dzeko, L Martinez. Indisponibili: Carboni, Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dumfries, Acerbi, Mkhitaryan, L Martinez, Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurentié. Allenatore: Dionisi.

A disposizione in panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, G Ferrari, Muldur, Romagna, Zortea, Harroui, Obiang, Thorstvedt, Bajrami, Alvarez, Ceide, D’Andrea, Defrel. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Thorstvedt, Frattesi.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: L Rossi e Perrotti. Quarto uomo: Massa. VAR: Di Martino. Assistente VAR: La Penna.

Inter-Sassuolo Live in TV

Inter-Sassuolo sarà visibile in tempo reale su smart tv con DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). L’emittente DAZN ha scelto Edoardo Testoni come telecronista e Emanuele Giaccherini come commentatore tecnico per la trasmissione di una partita. Invece, Sky ha deciso di affidare la telecronaca di un’altra partita a Dario Massara e Beppe Bergomi.

Inter-Sassuolo Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Inter-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) e Sky Go, sui dispositivi mobili autorizzati. A pagamento per tutti c’è NOW sempre di Sky. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

L’Inter è l’unica squadra in questo campionato che ha segnato almeno cinque gol con sequenze di passaggi superiori a 15. Due dei tre gol con le sequenze più lunghe in Serie A appartengono all’Inter, tra cui quella record di Dimarco a Roma (47 passaggi di fila). È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Inter-Sassuolo Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Il Tribunale di Milano ha vietato l’accesso al sito Rojadirecta Live in Italia, rendendolo illegale. Questo impedirà agli utenti italiani di vedere partite di calcio e altri eventi sportivi in diretta attraverso il sito, incluso la partita Inter-Sassuolo. Non ci sono alternative disponibili per gli appassionati di sport italiani che utilizzavano Rojadirecta per la visione di eventi sportivi in diretta. In sostanza, Rojadirecta non è più una scelta per gli appassionati di sport italiani.

L’Inter ha vinto 16 partite e perso 5 delle ultime 21 partite casalinghe di massimo campionato al Giuseppe Meazza, senza pareggiare. L’ultimo pareggio in casa in Serie A è stato nel marzo 2022 contro la Fiorentina con un risultato di 1-1. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web di TuttoSport.