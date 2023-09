Vedere Inter-Sassuolo Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali, in contemporanea a Napoli-Udinese. Match valido per la 6a giornata di Serie A 2023/24 che si giocherà allo stadio Meazza di Milano. Inter prima a punteggio pieno dopo 5 partite, Sassuolo 12esimo in classifica ma galvanizzato dalla vittoria sulla Juve per 4-2 nell’ultima di campionato. Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Sassuolo streaming e tv.

Inter-Sassuolo Streaming Live, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Mkhitaryan, Klaassen, Sanchez, Sarr.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Henrique, Racic; Berardi, Throstvedt, Laurentie; Pinamonti.

Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Pegolo, Consigli, Viti, Vina, Ferrari, Missori, Boloca, Obiang, Bajrami, Ceide, Mulattieri, Castillejo, Volpato.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Inter-Sassuolo Live in TV

Il match tra Inter-Sassuolo sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Inter-Sassuolo Streaming Gratis Live



Inter-Sassuolo in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere Inter-Sassuolo Streaming Online



Per vedere la partita Inter-Sassuolo, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sui principali siti sportivi online.