Derby della Lanterna Genoa Sampdoria Streaming Diretta Gratis. Rientra dopo un lungo stop Cassata, out invece Rovella, a causa di un trauma distorsivo alla caviglia. Ballottaggio Shomurodov-Pandev. In attacco tornano Quagliarella e Keita, spazio a Candreva sulla fascia destra. In difesa quattro giocatori per due posizioni: Yoshida-Colley in vantaggio su Tonelli-Ferrari. Si gioca per la 25a giornata di Serie A (turno infrasettimanale): fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi mercoledì 3 marzo 2021. Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Genoa Sampdoria streaming gratis?

Genoa Sampdoria probabili formazioni



GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lu. Pellegrini, Rovella.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, A. Silva, Damsgaard; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Torregrossa.

Genoa Sampdoria Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Genoa Sampdoria in diretta tv alle ore 20:45

ITA di oggi mercoledì 3 marzo 2021 con(canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre),(numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e(numero 253 del satellite).

Genoa Sampdoria Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline Gratis che però in Italia non sono legali.

Mattia Destro ha segnato quattro reti contro la Sampdoria in Serie A, la più recente nel settembre 2016 con il Bologna – questo potrebbe essere però il primo derby della Lanterna per l’attaccante del Genoa. Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini hanno realizzato tre gol a testa nei derby in Serie A tra Sampdoria e Genoa: soltanto Adriano Bassetto (5), Giuseppe Baldini, Roberto Mancini e Diego Milito (4 ciascuno) hanno fatto meglio nella storia della stracittadina genovese nel massimo campionato.