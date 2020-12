Genoa Milan streaming tv diretta video. Si gioca alle 20:455 di oggi mercoledì 16 dicembre 2020 nel turno infrasettimanale della 12a giornata di Serie A. I 52 precedenti giocati in Serie A in casa del Grifone sorridono ai rossoneri, che conducono con 19 vittorie, 19 pareggi e 14 affermazioni del Genoa. Quest’ultimo non batte il Diavolo in casa da 3 stagioni: l’ultimo successo risale infatti al 25 ottobre 2016, un 3-0 targato Ninkovic, Kucka e Pavoletti che premiò la squadra allora guidata da Juric, vittoriosa su quella di Montella.

Genoa Milan Streaming Gratis, dove vederla al posto di Rojadirecta.

Diretta Genoa Milan con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale 209 Sky) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su Sky.

Genoa Milan streaming live con l’app di DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Genoa Milan Formazioni.

Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. Allenatore Rolando Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Marchetti, Parigini, C Zapata, Pandev.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Kjaer, Ibrahimovic.

Genoa Milan si gioca dopo Juventus-Atalanta e in contemporanea a Inter-Napoli.