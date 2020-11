Atalanta Verona streaming gratis link. Atalanta Verona daranno vita alle 20:45 di oggi sabato 28 novembre 2020 alla sfida valida per il nono turno di Serie A. L’Atalanta è la squadra che ha segnato di più nel primo tempo di questa Serie A (12 gol), periodo di gioco in cui il Verona ha incassato appena tre reti, più solo del Napoli (due). Duván Zapata dell’Atalanta è il primo giocatore non europeo ad essere andato a segno in tutte le ultime otto stagioni di Serie A. L’attaccante colombiano ha realizzato la sua prima marcatura multipla casalinga nel campionato italiano contro il Verona, doppietta nel maggio 2014 con il Napoli al San Paolo.

Come vedere Atalanta Verona in diretta live tv.

Diretta Atalanta Verona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Atalanta Verona Streaming Link al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Atalanta Verona streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Diretta Atalanta Verona Live: le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Mojica; Gomez; Muriel, Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Depaoli, Malinovskyi, Pasalic, Gosens.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Favilli, Günter, Kalinic, Lazovic, Lovato, Ruegg, Vieira.