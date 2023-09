Vedere Real Sociedad-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Partita d’esordio nel Gruppo D di UEFA Champions League 2023-24. La Real Sociedad e l’Inter si sono affrontate una sola volta in passato, durante la Coppa UEFA 1979/80. L’Inter ha vinto complessivamente per 3-2, con una vittoria nella partita casalinga e una sconfitta in trasferta. Nelle sue trasferte contro squadre spagnole in Champions League, l’Inter ha ottenuto solo una vittoria, pareggiando in 2 occasioni e perdendo in 10. La vittoria è avvenuta nel 2004/05 contro il Valencia, con un risultato di 5-1. Di seguito formazioni e info per vedere Real Sociedad-Inter Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Real Sociedad-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Ander Barrenetxea è un giovane calciatore della Real Sociedad che ha segnato la maggior parte dei suoi gol in casa. Il capitano dell’Inter, Lautaro Martínez, è molto pericoloso e segna spesso durante la seconda metà delle partite.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traorè, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Allenatore: Imanol Alguacil.

A disposizione in panchina: Marrero, Aitor Fraga, Odriozola, Munoz, Zacharjan, Pacheco, Olasagasti, Turrientes, Gonzalez, Mohamed-Ali Cho, Sadiq.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in pancina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Klaassen, Frattesi, Sanchez, Arnautovic.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt-Cook. 4° Uomo: Madley. VAR: Attwell. Assistente VAR: Bebek (Croazia).

Real Sociedad-Inter in TV



Real Sociedad-Inter in tv in esclusiva dallo stadio municipale Anoeta (noto anche come Reale Arena per motivi di sponsorizzazione), sito nella città di San Sebastian, con Amazon Prime Video. Per vedere la partita sarà necessario, tramite abbonamento oppure attivando un mese gratuito di prova, scaricare l’app della piattaforma su qualsiasi televisore abilitato al servizio. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 20 settembre, in contemporanea a Braga-Napoli, l’altra italiana impegnata in Champions League quest’oggi.

L’Inter sta per segnare il suo 200° gol nella Champions League, diventando così la terza squadra italiana a raggiungere questo risultato dopo la Juventus (344) e il Milan (250).

Real Sociedad-Inter Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Real Sociedad-Inter live streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video, dunque su qualsiasi dispositivo mobile come pc, smartphone o tablet. In questo caso si potrà accedere al sito ufficiale oppure scaricare l'app, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento o attivato un mese gratis di prova.

Nella scorsa edizione della Champions League, Federico Dimarco dell’Inter ha fornito cinque assist, il massimo per un giocatore dell’Inter in una sola stagione da Samuel Eto’o nel 2010/11. Solo Kevin De Bruyne ha fatto meglio con sei assist.

Nella stagione 2022/2023, il Fenerbahçe ha concesso meno passaggi avversari per ogni azione difensiva rispetto alla Real Sociedad tra tutte le squadre partecipanti alla Champions League ed Europa League.