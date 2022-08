Dove vedere Real Madrid-Eintracht Streaming Gratis On-line. Il Real Madrid affronterà la formazione tedesca dell’Eintracht Francoforte in Supercoppa UEFA 2022 che si giocherà all’Olympic Stadium di Helsinki, impianto da 36mila posti e che sarà tutto esaurito.

Si gioca alle ore 21 italiane e sarà una finale spettacolare con le stelle del Real Madrid, club vincitore della UEFA Champions League 2021-22, che affronteranno l’Eintracht Francoforte, vincitore della scorsa Europa League. L’ultimo match ufficiale tra le due squadre è stata infatti la finale di Coppa Campioni del 1960 (62 anni fa!), quando il Real vinse la competizione per la quinta volta di fila, travolgendo i tedeschi 7-3 all’Hampden Park di Glasgow.

Diretta Real Madrid-Eintracht Streaming, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius.

Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Nacho, Rüdiger, Lucas Vazquez, Tchouaméni, Ceballos, Camavinga, Hazard, Asensio, Rodrygo. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Götze; Borré. Allenatore Glasner. A disposizione in panchina: Ramaj, Grahl, Smolcic, Chandler, Jakic, Hasebe, Hauge, Kamada, Lindstrom, Alidou, Kolo Muani, Alario. Indisponibili: Buta, Onguéné. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Dove vedere Real Madrid-Eintracht in tv



Real Madrid-Eintracht in diretta tv mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 21 italiane su Amazon Prime Video (raggiungibile al link online www.primevideo.com). La telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio collegata da bordocampo.

Dove vedere la partita Real Madrid-Eintracht Streaming su Internet invece di Rojadirecta



Real Madrid-Eintracht video streaming gratis con Amazon Prime Video. I clienti Prime in Italia potranno vedere la partita attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobile, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online, dispositivi su cui sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Come possibili alternative per vedere Real Madrid-Eintracht non ce ne sono. CI sarebbe il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.